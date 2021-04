Roma, Simona Baldassarre denuncia lo scandalo sepolture: "Virginia Raggi dovrebbe dimettersi" (Di venerdì 16 aprile 2021) “È da millenni che la civiltà considera assicurare degna sepoltura a chi muore il proprio paradigma. Eppure, morire oggi a Roma, nella culla della civiltà, significa non avere un luogo dove far riposare le esequie. Se tutto va bene, la sepoltura è “fai da te” o alla peggio si finisce in un “deposito”. Tutto ciò è aberrante, immorale, lede i sacrosanti diritti dei cittadini”. Così Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio in merito alla situazione di estrema gravità e di totale abbandono in cui versano i cimiteri capitolini. “Dinanzi allo strazio delle famiglie, che al dolore della perdita devono aggiungere anche quello dell'abbandono, la sindaca Raggi assieme alla sua giunta dovrebbe oggi avere almeno la dignità di dimettersi”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “È da millenni che la civiltà considera assicurare degna sepoltura a chi muore il proprio paradigma. Eppure, morire oggi a, nella culla della civiltà, significa non avere un luogo dove far riposare le esequie. Se tutto va bene, la sepoltura è “fai da te” o alla peggio si finisce in un “deposito”. Tutto ciò è aberrante, immorale, lede i sacrosanti diritti dei cittadini”. Così, Eurodeputato della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio in merito alla situazione di estrema gravità e di totale abbandono in cui versano i cimiteri capitolini. “Dinanzi allo strazio delle famiglie, che al dolore della perdita devono aggiungere anche quello dell'abbandono, la sindacaassieme alla sua giuntaoggi avere almeno la dignità di”.

Advertising

Simona_Riccio : @lucarallo @ToBe_srl @Fra7russo @MilaniAnnalisa @paoloigna1 @virginiaraggi @Roma i miei più vivi complimenti!!! Veramente di cuore! - Simona_Riccio : RT @lucarallo: ?? «Trasformare ogni luce in una fonte di informazione» ?? Oggi a Roma, il progetto @ToBe_srl ha compiuto un altro passo impo… - Simona_Ti : RT @PerpetuumAle: #Roma Via Margutta e le luminarie di primavera (altresì dette glicini). ??mia - Simona_Ti : RT @Retake_Roma: Lavorare per #Roma, dal Sindaco all'ultimo impiegato comunale, deve essere un onore - oltre che un dovere. Non potevamo la… - nenad_dulovic : RT @Luca_15_5: URGENTE! Nello?? e un dolcissimo cagnolino incrocio breton che e stato recuperato per la strada vagante Cerca al più presto… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Simona Il primo treno Covid Free Roma - Milano: 'Tamponi gratis per viaggiare in sicurezza' Servizio di Simona Berterame

Incipit Offresi a Cuneo: il talent letterario itinerante per aspiranti scrittori in diretta streaming, giovedì 29 aprile ... con la collaborazione della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop. Il ... [email protected] - 333 809.87.19 Simona Savoldi: [email protected] " 339 659.87.21 Roberta De Vitis: ...

Pd: riunione Letta con ministri Dem in vista incontro Draghi ROMA, 16 APR - E' in corso, a quanto si apprende da fonti Dem, una riunione del segretario del Pd Enrico Letta con i ministri Pd, a partire dal capo delegazione Dem al governo Andrea Orlando, il sotto ...

Scomparsa di Barbara Corvi il marito interrogato per sei ore: «Sono innocente, ecco perchè» TERNI Il faccia a faccia è durato più di 6 ore. Roberto Lo Giudice, 49 anni, dal 30 marzo in cella a Sabbione con la pesantissima accusa di aver ucciso la moglie Barbara Corvi e di ...

Servizio diBerterame... con la collaborazione della Scuola del Libro die con la sponsorizzazione di NovaCoop. Il ... [email protected] - 333 809.87.19Savoldi: [email protected] " 339 659.87.21 Roberta De Vitis: ...ROMA, 16 APR - E' in corso, a quanto si apprende da fonti Dem, una riunione del segretario del Pd Enrico Letta con i ministri Pd, a partire dal capo delegazione Dem al governo Andrea Orlando, il sotto ...TERNI Il faccia a faccia è durato più di 6 ore. Roberto Lo Giudice, 49 anni, dal 30 marzo in cella a Sabbione con la pesantissima accusa di aver ucciso la moglie Barbara Corvi e di ...