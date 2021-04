Riaperture, Draghi: “Saranno graduali ma irreversibili”. Le tappe dalla fine di aprile a giugno (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi vuole garantire certezze agli italiani e offrire loro la possibilità di programmare e progettare: per questa ragione le Riaperture che il governo disporrà nei prossimi giorni a partire dal mese di maggio, sulla base di dati scientifici solidi, Saranno “graduali” ma anche “irreversibili”. A riportarlo, anticipando ciò che il premier dirà oggi, prima alle Regioni e poi in conferenza stampa, sono alcuni articoli pubblicati nelle ultime ore dal Corriere della Sera e da Repubblica. Nella giornata di oggi, venerdì 16 aprile, Draghi presiederà la riunione della cabina di regia con i rappresentanti dei partiti, dove si traccerà un cronoprogramma sulle Riaperture. Il premier è infatti preoccupato per la stanchezza degli ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mariovuole garantire certezze agli italiani e offrire loro la possibilità di programmare e progettare: per questa ragione leche il governo disporrà nei prossimi giorni a partire dal mese di maggio, sulla base di dati scientifici solidi,” ma anche “”. A riportarlo, anticipando ciò che il premier dirà oggi, prima alle Regioni e poi in conferenza stampa, sono alcuni articoli pubblicati nelle ultime ore dal Corriere della Sera e da Repubblica. Nella giornata di oggi, venerdì 16presiederà la riunione della cabina di regia con i rappresentanti dei partiti, dove si traccerà un cronoprogramma sulle. Il premier è infatti preoccupato per la stanchezza degli ...

Advertising

DSantanche : Signori del #governo, presidente #Draghi, ministro #Speranza, guardate questa ristoratrice. Questa ristoratrice è l… - sole24ore : La Lega a Draghi: riaperture con numeri da zona gialla. Il premier: serve unità, non farsi dispetti… - eziomauro : Covid, l'ultimo affondo della Lega: riaperture già da lunedì ovunque è possibile. Draghi: ora unità, basta dispetti… - rassegnagram : #Draghi frena la #Regioni: le zone gialle e le conseguenti, parziali riaperture non prima del 3 maggio. E poi ci sa… - Paesedellanima : RT @AStramezzi: Draghi punta alle riaperture con la fine della Campagna Vaccinale come in UK Cosa farà se in UK arriverà 3ª ondata con le… -