RetroNerd #54 | EyeToy Play

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Oggivi riporta indietro nel tempo per riscoprire il primo titolo perstation 2 ad utilizzare una periferica molto particolare:. Un po’ di storia…è un titolo sviluppato da London Studio e pubblicato in esclusiva perstation 2 nel 2003.Il titolo ha ricevuto diversi premi e una critica per lo più positiva.Si tratta del primo titolo che sfrutta la periferica, una webcam che si collegava alla console tramite USB. Gameè il primo titolo della serie di giochi che sfrutta la webcam USB della console.Il titolo è composto da 12 differenti minigames che si giocano muovendo il proprio corpo, sfidandosi fino a 4 giocatori.In generale si ...