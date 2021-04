Rapinato in casa il calciatore della Roma Chris Smalling (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Rapina alle 5 di mattina in casa del giocatore della Roma, Chris Smalling. Secondo quanto si apprende, tre uomini armati di pistola sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e monili d'oro. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Tor Carbone. Nessun ferito. Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Rapina alle 5 di mattina indel giocatoreSmalling. Secondo quanto si apprende, tre uomini armati di pistola sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e monili d'oro. Inoltre alci sarebbe stata la moglie. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Tor Carbone. Nessun ferito.

Ultime Notizie dalla rete : Rapinato in casa Rapinato Chris Smalling, in 3 armati in casa del calciatore della Roma Chris Smalling, calciatore della Roma, è stato rapinato durante la notte nella sua abitazione in zona Appia. In casa c'era anche la moglie, il figlio, la madre e la sorella del calciatore. I due coniugi, minacciati entrambi con una pistola, sono ...

Roma choc, Smalling rapinato in casa da tre uomini armati: 'Costretto ad aprire la cassaforte'. Famiglia sorpresa nel sonno Choc per Chris Smalling , il difensore inglese della Roma: ieri notte tre uomini armati sono entrati nella sua casa in zona Appia e lo hanno rapinato di Rolex e gioielli, costringendolo ad aprire la cassaforte . Attimi di terrore per l'ex giocatore del Manchester United , dopo che i suoi compagni avevano ...

