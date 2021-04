Nubifragio al largo della Tunisia | morti almeno 20 migranti di origini africane

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Una motonave si è rovesciata di fronte alle coste della Tunisia, causando la morte di almeno 20 migranti di origini africane. Lo ha confermato la Guardia costiera di Tunisi, riferendo che a causa delle pessime condizioni meteo, le ricerche sono state sospese. Solo tre persone sono state tratte in salvo. Dopo la crisi innescata dalla pandemia sono aumentate le partenze dalla Tunisia, in particolare dalla costa di Sfax. Frequenti anche gli incidenti: solo la settimana scorsa altre 40 persone sono annegate. Oggi in conferenza stampa a Roma, in occasione di una visita al governo italiano e con la Santa Sede, l’Alto commissario delle Nazioni Unite Filippo Grandi ha invocato maggiore solidarietà e incoraggiato un accordo a livello europeo per garantire il salvataggio, l’accoglienza e l’integrazione di migranti e rifugiati che bussano alle frontiere europee.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio largo

... quando, durante unche investì la provincia di Messina , fango e detriti si accumularono lungo le strade e sulle soglie delle case di Villafranca, da via Contura aStefano Cottone, ...Dalla via Contura aStefano Cottone, da via Stefano Saccà alla via Consortile e, ancora, alla ... Avvenne, in particolare, durante il tragicoche nel novembre del 2011 investì la ...Sorpasso al vertice: la squadra di Zidane aggancia l'Atlético in vetta, catalani a -1. Accorcia le distanze Griezmann, ma non basta. Finale di Liga ...La squadra di Zidane vince 2-1 e aggancia momentaneamente l’Atletico in testa alla classifica Il Clasico è del Real Madrid, la squadra allenata da Zinedine Zidane batte il Barcellona per 2-1 sotto un ...