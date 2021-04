Napoli a lutto, il piccolo Giovanni di 11 anni non ce l’ha fatta (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il comune di Acerra è a lutto per la scomparsa prematura del piccolo Giovanni Castaldo di soli 11 anni. Il bambino era affetto da una rara cardiopatia ipertrofica e aveva bisogno di un secondo trapianto di cuore dopo quello ricevuto all’età di 3 anni. Negli ultimi tempi la vita era già stata molto dura con lui. Giovanni ha infatti combattutto e sconfitto il covid. La mamma nei giorni scorsi aveva lanciato un appello a tutti i cittadini per aiutarli nella loro impresa di trovare un nuovo cuore. Purtroppo a nulla sono valse le preghiere della famiglia. Giovanni non ce l’ha fatta proprio come non ce l’ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il comune di Acerra è aper la scomparsa prematura delCastaldo di soli 11. Il bambino era affetto da una rara cardiopatia ipertrofica e aveva bisogno di un secondo trapianto di cuore dopo quello ricevuto all’età di 3. Negli ultimi tempi la vita era già stata molto dura con lui.ha infatti combattutto e sconfitto il covid. La mamma nei giorni scorsi aveva lanciato un appello a tutti i cittadini per aiutarli nella loro impresa di trovare un nuovo cuore. Purtroppo a nulla sono valse le preghiere della famiglia.non ceproprio come non ce...

