Mazzola a sorpresa | «Se mi chiamasse Agnelli andrei alla Juve»

(Di venerdì 16 aprile 2021): «Se mintus». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro Sandro, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.NTUS – «Io a fare il dg della? Se mici. Ricordo che Gianni mi chiamò dicendomi che andava a vedere di nascosto il grande Torino di papà. Da calciatore però dissi no! Mia madre mi disse tuo papà si rivolta nella tomba non puoi andare lì e così rifiutai». NAPOLI-INTER – «Secondo me sarà una gara molto lenta, soprattutto nel primo tempo. Ma la seconda frazione di gioco sarà davvero boom. Penso che entrambe le squadre si apriranno a caccia del ...

ShootersykEku : Tutti vogliono venire nella società che ruba, perché se si sentono onesti? Ipocriti dell'azz...

Fu il canto del cigno per molti giocatori, come Facchetti, Burgnich, Rivera, Capello,, ... in difesa esordisce un giovanissimo Cabrini, terzino sinistro, convocato da Bearzot a, perchè ...... riprendendo subito la sfera, ottenendo vantaggio dal fattore. Ma con i brasiliani, non ... Da notare che in quella squadra c'era riserva un certo Josè Altafini, detto, per via della sua ...