Masters1000 Montecarlo oggi | orari | programma | tv | streaming | ordine di gioco 16 aprile

oggi, venerdì 16 aprile, è il grande giorno dei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. C'è grande attesa per quel che potrà fare Fabio Fognini che si troverà di fronte il norvegese Casper Ruud, autore di una rimonta clamorosa nel match di ieri contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per il ligure una partita complicata contro un avversario rognoso e difficile da affrontare. Dall'altro lato, però, il tennista di Arma di Taggia dovrà sfruttare la situazione favorevole proposta dal tabellone. Sarà la terza sfida in programma sul Court Ranieri III. Ad aprire il programma, come da tradizione alle ore 11.00, ci penseranno il greco Stefanos Tsitipas che si giocherà il pass per la semifinale contro lo spagnolo Alejandro Davidovic-Fokina. L'ellenico partirà con i favori del pronostico ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Montecarlo Tennis, Masters1000 Montecarlo, Sinner: 'Contro Djokovic capirò a che punto sono' ... esordendo in maniera brillante nel torneo del Principato contro lo spagnolo Albert Ramos - Vinolas , che di certo non è uno sprovveduto sulla terra rossa (finalista nel 2017 a Montecarlo e ...

Masters1000 Montecarlo, Djokovic: 'Non sono arrugginito, lo dimostrerò contro Sinner' Inoltre risiedo a Montecarlo insieme alla mia famiglia, quindi è stato tutto più semplice. Mi sento fisicamente e mentalmente pronto". L'evento del Principato sarà, ovviamente, ancora a porte chiuse ...

LIVE Fognini-Ruud, ATP Montecarlo in DIRETTA: il temibile norvegese sulla strada verso Nadal CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Krajinovic - Il programma di oggi Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Maste ...

Atp Montecarlo, Djokovic batte Sinner: fuori anche Cecchinato, Caruso e Sonego. Bene Fognini Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner al Rolex Monte Carlo Masters: il serbo ha vinto il match di misura per 6-4 6-2. La partita, che era valida per il ...

