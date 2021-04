Mascherine ai parenti, il sindaco di Opera si difende e annuncia: "Mi dimetto" (Di venerdì 16 aprile 2021) Opera (Milano), 16 aprile 2021 - Si difende il sindaco di Opera Antonio Nucera, finito ai domiciliari in un'inchiesta che va dalla corruzione al peculato su una fornitura di Mascherine (che sarebbero ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021)(Milano), 16 aprile 2021 - SiildiAntonio Nucera, finito ai domiciliari in un'inchiesta che va dalla corruzione al peculato su una fornitura di(che sarebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine parenti Mascherine ai parenti, il sindaco di Opera si difende e annuncia: "Mi dimetto" ... finito ai domiciliari in un'inchiesta che va dalla corruzione al peculato su una fornitura di mascherine (che sarebbero state distribuite a parenti e dipendenti comunali invece che alla rsa alla ...

Milano, si dimette sindaco di Opera per inchiesta mascherine Nucera è accusato di aver distribuito mascherine destinate a farmacie ed Rsa ad amici, parenti e dipendenti del comune alle porte di Milano nel pieno dell'emergenza pandemica del marzo 2020. 'Per ...

Milano, si dimette sindaco di Opera per inchiesta mascherine (LaPresse) Il sindaco di Opera, Antonino Nucera, "ha anticipato la decisione di dimettersi dalla carica di sindaco per rispetto nei confronti della cittadinanza e per potersi difendere a ...

Mascherine ai parenti, il sindaco di Opera si difende e annuncia: "Mi dimetto" Antonino Nucera ha risposto ai magistrati sul presunto peculato sui dispositivi di protezione: "Abbiamo dato a tutti le mascherine". Silenzio sulle altre accuse ...

