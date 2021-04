Marquez strepitoso nelle Libere1 a Portimao | 3° dietro Vinales e Rins | Rossi 11°

(Di venerdì 16 aprile 2021) Bentornato Marc! Pronti, via e terzo tempo delle FP1 aper. Come se niente fosse. Alle 11 in punto del 16 aprile Marctorna in pista sulla sua Honda Hrc: dopo 265 giorni e 9 ...

Advertising

Gazzetta_it : #Portimao, nelle #FP1 #Marquez strepitoso: è 3° alle spalle di Vinales e Rins; 11° Rossi - LucaSalvarani11 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Il rientro di @marcmarquez93 è stato strepitoso: il pilota della #Honda ha chiuso terzo con la pista resa insi… - Motorsport_IT : #MotoGP | Il rientro di @marcmarquez93 è stato strepitoso: il pilota della #Honda ha chiuso terzo con la pista resa… -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez strepitoso

Bentornato Marc! Pronti, via e terzo tempo delle FP1 a Portimao per. Come se niente fosse. Alle 11 in punto del 16 aprile Marctorna in pista sulla sua Honda Hrc: dopo 265 giorni e 9 mesi di riabilitazione per la frattura all'omero del braccio destro, rimediata nel GP di Jerez del 19 luglio 2020, lo spagnolo entra in ...Martin? 'È statovederlo in testa'. La Honda? 'Viziata da'. E sulla crisi di Valentino sostiene 'È sempre competitivo'... di Maria Guidotti ' Scaldate i motori. Ci vediamo a ...Il rientro di Marc Marquez è stato strepitoso: il pilota della Honda ha chiuso terzo con la pista resa insidiosa da tante chiazze d'umido. Solamente Maverick Vinales ed Alex Rins sono riusciti a fare ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.00 E 14.30 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento per la FP2 alle 15.10. Un saluto dalla redazione di ...