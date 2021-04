Locked Down, l’amore e il cinema ai tempi della pandemia (Di venerdì 16 aprile 2021) Cosa accade a una coppia ormai scoppiata obbligata dall’improvvisa esplosione della pandemia a condividere forzatamente gli spazi di casa? È lo spunto, in sé prevedibile, da cui sono partiti il regista Doug Liman (The Bourne identity, Barry Seal) e lo sceneggiatore Steven Knight (autore di Locke e per questo specialista di racconti claustrofobici, lì l’abitacolo d’una macchina) per imbastire un racconto, come si usa dire, “ai tempi del Coronavirus”, intitolato inequivocabilmente Locked Down. La coppia che non funziona più, e che vive a Londra, è composta da Paxton (Chiwetel Ejiofor), autista di furgone che per il Covid-19 ha perso il lavoro, e Linda (Anne Hathaway), manager in carriera d’una azienda del settore fashion, pure lei però abbastanza in crisi, visto che su ordine dell’odioso Ceo Ben ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Cosa accade a una coppia ormai scoppiata obbligata dall’improvvisa esplosionea condividere forzatamente gli spazi di casa? È lo spunto, in sé prevedibile, da cui sono partiti il regista Doug Liman (The Bourne identity, Barry Seal) e lo sceneggiatore Steven Knight (autore di Locke e per questo specialista di racconti claustrofobici, lì l’abitacolo d’una macchina) per imbastire un racconto, come si usa dire, “aidel Coronavirus”, intitolato inequivocabilmente. La coppia che non funziona più, e che vive a Londra, è composta da Paxton (Chiwetel Ejiofor), autista di furgone che per il Covid-19 ha perso il lavoro, e Linda (Anne Hathaway), manager in carriera d’una azienda del settore fashion, pure lei però abbastanza in crisi, visto che su ordine dell’odioso Ceo Ben ...

Ultime Notizie dalla rete : Locked Down Locked Down, l'heist movie che racconta la pandemia Se c'è una cosa che non manca a Locked Down è il coraggio. Coraggio di saper mettere in scena un racconto che si inserisca perfettamente nel periodo storico recente che stiamo vivendo, senza voler nascondere il cambiamento profondo ...

'Locked Down': il 'Covid's 11' (venato di rom - com) che ci voleva per raccontare la pandemia La prima cosa da sapere su Locked Down (in streaming on demand dal 16 aprile), la rom - com - barra - heist movie di Doug Liman uscita a sorpresa in piena pandemia, è che è un film in costume. Non facciamo in tempo a vedere ...

Locked Down: la recensione del film di Doug Liman con Anne Hathaway Magistralmente scritto da Steven Knight, il nuovo film Warner Bros. è una brillante commedia 'al chiuso' da non perdere.

Locked Down, l’heist movie che racconta la pandemia Girato durante la pandemia, Locked Down, il film di Doug Liman con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, riesce a raccontare la situazione che stiamo vivendo attraverso un mix di commedia e heist movie. S ...

