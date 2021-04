L’Emilia-Romagna rivede il giallo dal 26, bar e ristoranti sperano (Di venerdì 16 aprile 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna, come molte altre regioni italiane, rivede il giallo. Con le nuove norme che prevedono dal 26 aprile l’introduzione di un “giallo rafforzato”, la regione potrebbe riaprire da quella data bar e ristoranti all’aperto, insieme a spettacoli e sport. Le novità annunciate oggi dal Governo accelerano insomma la riapertura di attività da tempo ‘congelate’. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna, come molte altre regioni italiane, rivede il giallo. Con le nuove norme che prevedono dal 26 aprile l’introduzione di un “giallo rafforzato”, la regione potrebbe riaprire da quella data bar e ristoranti all’aperto, insieme a spettacoli e sport. Le novità annunciate oggi dal Governo accelerano insomma la riapertura di attività da tempo ‘congelate’.

