L’ isola de Famosi perde una colonna portante del programma | è stata costretta ad abbandonare l’isola

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'dei2021 continua are pezzi, ma questa volta neuno da Novanta. Elisa Isoardi èadil gioco dopo l'incidente all'occhio destro. La conduttrice ècolpita da un lapillo bollente che le ha colpito la sclera. La nona puntata era partita con la sua precisazione e con il fatto che si trovasse assolutamente fuori pericolo, ma che avrebbe dovuto fare un controllo proprio nel corso della puntata. Purtroppo il controllo è andato male e il medico ha consigliato il rientro in Italia. Le parole d'addio di Elisa Isoardi Elisa Isoardi ha preso parola nella Palapa e ha spiegato i motivi che la costringono adil gioco e tornare in Italia. È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però ...

L'elenco degli infortunati di questa edizione dell', dopo Roberto Ciufoli e Paul Gascoigne, si allunga: a causa di un problema oculistico - è stato rivelato - Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi dal gioco . L'attore, che non era presente ...dei, la brutta notizia per Elisa Isoardi e tutti i suoi fan. Il racconto in diretta Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 08:38. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 08:38 /Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi). Dispiaciuti anche gli opinionisti in studio Che batosta. L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e la decisione ...Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ha spiegato il motivo per cui il suo compagno appare un po’ più in carne all’Isola dei Famosi rispetto alle immagini pubblicate tempo fa sul suo profi ...