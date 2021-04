Kate Middleton, il momento più triste: primo funerale nei 10 anni in casa Windsor (Di venerdì 16 aprile 2021) Era il 29 aprile 2011 quando Kate Middleton disse sì al principe William ed entrò ufficialmente nella royal family. Da quel giorno, la duchessa di Cambridge ha partecipato a decine di eventi gioiosi organizzati dalla Corona, dall’indimenticabile Giubileo di Diamante ai vari Trooping the Colour. Adesso, a distanza di dieci anni dal suo ingresso a Palazzo, è chiamata all’esperienza reale più triste. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Era il 29 aprile 2011 quando Kate Middleton disse sì al principe William ed entrò ufficialmente nella royal family. Da quel giorno, la duchessa di Cambridge ha partecipato a decine di eventi gioiosi organizzati dalla Corona, dall’indimenticabile Giubileo di Diamante ai vari Trooping the Colour. Adesso, a distanza di dieci anni dal suo ingresso a Palazzo, è chiamata all’esperienza reale più triste.

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton William e Harry separati ai funerali del principe Filippo: l'ordine viene dalla Regina Oltre alla sovrana, ci saranno Carlo con la moglie Camilla, William e Kate Middleton, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack ...

