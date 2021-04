Imola, ok Bottas e Hamilton nelle FP1. Vicine le Ferrari di Leclerc (4°) e Sainz (6°) (Di venerdì 16 aprile 2021) di Valtteri Bottas il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna. Il finlandese della Mercedes in 1'16'564 ha preceduto di 41 millesimi il compagno di squadra Lewis ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) di Valtteriil miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna. Il finlandese della Mercedes in 1'16'564 ha preceduto di 41 millesimi il compagno di squadra Lewis ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ?… - PageCharles16 : RT @SkySportF1: ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ? https://t.… - Gazzetta_it : #Imola #F1, ok Bottas e Hamilton nelle FP1. Vicine le #Ferrari di Leclerc (4°) e Sainz (6°) - News_Auto_cars : F1 – Imola, libere 1: Bottas al top, Leclerc quarto dietro Verstappen - Graftechweb : F1 – Imola, libere 1: Bottas al top, Leclerc quarto dietro Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Imola Bottas Imola, ok Bottas e Hamilton nelle FP1. Vicine le Ferrari di Leclerc (4°) e Sainz (6°) Alonso e Vettel staccati ? Settimo crono per l'Alpine di Fernando Alonso, il primo a grossa distanza staccato di 8 decimi dalla Mercedes di Bottas. A seguire Lance Stroll su Aston martin e Latifi su ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: Fp1, contatto Perez - Ocon! ...a La Stampa alla vigilia del weekend di Imola. Ora spazio finalmente alla pista, alle ore 11 semaforo verde per le Fp1! (agg. di Fabio Belli) DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video e cronaca: FP2, Bottas ...

F1 | GP Imola – Prove Libere 1: Bottas primo tra le bandiere rosse, Leclerc P4 [ Diretta FP1 ] La F1 torna in Italia, ad Imola: Bottas davanti a Hamilton e Verstappen nelle prove libere 1, ottima Ferrari [ Diretta FP1 ] ...

Fuochi d’artificio nelle FP1 di Imola, la top-3 divisa da 58 millesimi: partenza a razzo della Ferrari Comincia col botto il week-end del GP di Imola, con ben tre piloti nel giro di poco più di 50 millesimi. Valori molti livellati in pista, con le due Mercedes e la Red Bull che ricominciano da dove ave ...

Alonso e Vettel staccati ? Settimo crono per l'Alpine di Fernando Alonso, il primo a grossa distanza staccato di 8 decimi dalla Mercedes di. A seguire Lance Stroll su Aston martin e Latifi su ......a La Stampa alla vigilia del weekend di. Ora spazio finalmente alla pista, alle ore 11 semaforo verde per le Fp1! (agg. di Fabio Belli) DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video e cronaca: FP2,...La F1 torna in Italia, ad Imola: Bottas davanti a Hamilton e Verstappen nelle prove libere 1, ottima Ferrari [ Diretta FP1 ] ...Comincia col botto il week-end del GP di Imola, con ben tre piloti nel giro di poco più di 50 millesimi. Valori molti livellati in pista, con le due Mercedes e la Red Bull che ricominciano da dove ave ...