Ilary Blasi, questa non ci voleva: toccato il fondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Brutto epilogo per Ilary Blasi che, questa volta, ha toccato il fondo: aspettative deluse e fan per niente soddisfatti di quanto accaduto Brutto risveglio stamattina per Ilary Blasi ed il suo staff che non possono far altro che prendere atto dei dati arrivati: 2.942.000 telespettatori per un totale di share pari a 17,13%. Nonostante l’Isola L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Brutto epilogo perche,volta, hail: aspettative deluse e fan per niente soddisfatti di quanto accaduto Brutto risveglio stamattina pered il suo staff che non possono far altro che prendere atto dei dati arrivati: 2.942.000 telespettatori per un totale di share pari a 17,13%. Nonostante l’Isola L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Giulia in collegamento con Ilary Blasi? ?? #Amici20 - zazoomblog : Isola dei Famosi Akash Kumar chiede scusa a Ilary Blasi poi confessa: Elisa Isoardi... - #Isola #Famosi #Akash… - HiFFrancesca : comunque che bella che è Ilary Blasi I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - vipdietroloshow : Ilary Blasi e Tommaso Zorzi!!!??#ilaryblasi #tommasozorzi #isoladeifamosi #elettralamborghini #ivazanicchi #Roma… - sc0rpi0risingg : @impero_zorzando ha detto che se ilary blasi è lì non è perché è brava a condurre ?? e cose sul rapporto oppini-tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Francesca Lodo in lacrime: a sorpresa, la confessione privatissima all'Isola dei Famosi Ilary Blasi ha fatto una sorpresa all'ex Letterina di Passaparola: la mamma le ha mandato un messaggio in cui dice di perdonarla e quando la conduttrice, curiosa, le chiede il motivo, Francesca ...

Elisa Isoardi si fa male all'occhio e abbandona l'Isola: 'Purtroppo devo tornare in Italia' A causa del sole cocente sentiva un forte bruciore e solo una volta rientrata in Palapa ha dato l'annuncio ufficiale del ritiro Ilary Blasi le chiede subito come sta, 'Per adesso - risponde la ...

Giovanna Abate torna a parlare di Akash: “Non me la sono sentita…” L'ex tronista di Uomini e Donne conferma che con il modello non è accaduto nulla in queste settimane; ora si concentra solo sulla sua nuova linea di abbigliamento ...

15 aprile Liotti stacca Ilary. Roma sul podio, Del Debbio batte Formigli Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...

ha fatto una sorpresa all'ex Letterina di Passaparola: la mamma le ha mandato un messaggio in cui dice di perdonarla e quando la conduttrice, curiosa, le chiede il motivo, Francesca ...A causa del sole cocente sentiva un forte bruciore e solo una volta rientrata in Palapa ha dato l'annuncio ufficiale del ritirole chiede subito come sta, 'Per adesso - risponde la ...L'ex tronista di Uomini e Donne conferma che con il modello non è accaduto nulla in queste settimane; ora si concentra solo sulla sua nuova linea di abbigliamento ...Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...