Il serialista

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nella nuova puntata de “”, il format che racconta il meglio delle serie tv, Renzo di Falco ospita Flavio Aquilone, il celebre doppiatore che presta la voce a Zac Efron e ad altri attori di successo. In apertura la serie tv “The Handmeid’s Tale”, dal romanzo di Margaret Atwood e che sta per tornare in America con la quarta attesissima stagione; segue un focus su “Ted Lasso”, produzione tra le più brillanti e che si può ritenere la rivelazione di Apple Tv. La prima puntataLa seconda puntataLa terza puntata