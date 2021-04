Il "complotto" per far cadere Conte? Il Pd non segue la tesi Bettini (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo Goffredo Bettini, la caduta del secondo esecutivo di Giuseppe Conte fu causata da una "convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli". Ma nello stesso Partito democratico è difficile trovare qualcuno che abbracci le tesi dell'importante esponente dem. Tre ex ministri del Governo Conte - Giuseppe Provenzano, Roberto Gualtieri e Paola De Micheli - non rispondono alla domanda. Debora Serracchiani preferisce concentrarsi sul presente del governo Draghi. Mentre per Gianni Cuperlo "Il governo Conte bis è caduto perché un pezzo della vecchia maggioranza ha deciso di non sostenerlo più". Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo Goffredo, la caduta del secondo esecutivo di Giuseppefu causata da una "convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli". Ma nello stesso Partito democratico è difficile trovare qualcuno che abbracci ledell'importante esponente dem. Tre ex ministri del Governo- Giuseppe Provenzano, Roberto Gualtieri e Paola De Micheli - non rispondono alla domanda. Debora Serracchiani preferisce concentrarsi sul presente del governo Draghi. Mentre per Gianni Cuperlo "Il governobis è caduto perché un pezzo della vecchia maggioranza ha deciso di non sostenerlo più".

Advertising

La7tv : #piazzapulita Bettini e il presunto complotto internazionale per far cadere il governo Conte, Enrico Letta: 'Conte… - fattoquotidiano : Letta a La7: “Caduta di Conte? Ho rivisto qualcosa di conosciuto perché è successo per mano di Renzi, ma non c’è st… - matteorenzi : Dal PD dicono che Conte è caduto per oscuri complotti internazionali. Siamo oltre la farsa. Non c’è stato nessun co… - RobertoLocate14 : RT @fenice_risorta: Allora é pure #ignorante visto che é caduto, come ha detto anche #speranza con l'accordo sia della maggioranza che mino… - danieledv79 : RT @mesoada: 'Andrea Orlando ha detto che non si è trattato di un complotto internazionale ma di una scelta delle élite di questo Paese (ch… -

Ultime Notizie dalla rete : complotto per Renzi: complotto contro Conte? Offensivo verso Mattarella - Draghi Il leader di Iv dedica alcuni passaggi alla 'tesi del complotto internazionale, ordito (non si sa bene da chi) per far cadere il governo Conte, almeno secondo autorevoli dirigenti del Pd, che pare si ...

anche il quirinale smentisce la teoria del complotto sulla caduta di conte by bettini mario draghi giuseppe conte 1 - POTERI FORTI, FORTISSIMI, PRATICAMENTE E' POLITICA - DRAGHI E' INCAZZATO NERO PER IL 'TEOREMA BETTINI' CHE VUOLE CONTE SILURATO DA UN COMPLOTTO DEI POTERI FORTI (GOFFRE', SI CHIAMA POLITICA) - ANCHE ENRICO LETTA HA FATTO CAPIRE AL FU ...

“Fast & Furious 9”: cast, trama e trailer È in arrivo quest'estate, infatti, "Fast & Furios 9", nuova avventura per la "famiglia" di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, affiancato, tra gli altri, da Michelle Rodriguez, John Cena, Cha ...

Vaccino? Saltiamo la fila!…l’opinione di Rita Faletti Differenze di mentalità come dimostra il salto della fila. Il più grande impero coloniale del mondo e l’Africa orientale italiana. La Gran Bretagna di Boris Johnson che ha brillantemente superato il t ...

Il leader di Iv dedica alcuni passaggi alla 'tesi delinternazionale, ordito (non si sa bene da chi)far cadere il governo Conte, almeno secondo autorevoli dirigenti del Pd, che pare si ...mario draghi giuseppe conte 1 - POTERI FORTI, FORTISSIMI, PRATICAMENTE E' POLITICA - DRAGHI E' INCAZZATO NEROIL 'TEOREMA BETTINI' CHE VUOLE CONTE SILURATO DA UNDEI POTERI FORTI (GOFFRE', SI CHIAMA POLITICA) - ANCHE ENRICO LETTA HA FATTO CAPIRE AL FU ...È in arrivo quest'estate, infatti, "Fast & Furios 9", nuova avventura per la "famiglia" di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, affiancato, tra gli altri, da Michelle Rodriguez, John Cena, Cha ...Differenze di mentalità come dimostra il salto della fila. Il più grande impero coloniale del mondo e l’Africa orientale italiana. La Gran Bretagna di Boris Johnson che ha brillantemente superato il t ...