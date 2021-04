I social sono di fatto entrati tra le nostre fonti del diritto (Di sabato 17 aprile 2021) Cosi per settimane si discuteva delle novità presentate in diretta ai giornalisti, ma in Gazzetta Ufficiale non arrivava poi nulla. Però alla luce degli attuali esiti della comunicazione ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 17 aprile 2021) Cosi per settimane si discuteva delle novità presentate in diretta ai giornalisti, ma in Gazzetta Ufficiale non arrivava poi nulla. Però alla luce degli attuali esiti della comunicazione ...

Ultime Notizie dalla rete : social sono I social sono di fatto entrati tra le nostre fonti del diritto E, seguendo questa deriva, sono cosi assurti al rango di fonte anche altri strumenti come tutti i social, utilizzati sempre di più per dare anticipazioni su qualche norma in uscita. Magari fatta ...

#DiamociUnaMano: spopola la campagna in favore del Ddl Zan. Ma non mancano i contrari 16, in edicola da qualche giorno, ha preso poi il largo sui social, dove si è diffusa a macchia d'... Chiaro, sono di meno perché è più faticoso e serve più coraggio per navigare contro corrente, oltre ...

I social sono di fatto entrati tra le nostre fonti del diritto In principio fu la conferenza stampa, a cui ha fatto seguito ben presto il comunicato stampa e poi la «bozza». La modifica della ...

Marco Ferrari, per chi suona la soffiata Never whistle alone. Letteralmente: non fischiare mai da solo, da sola. Ma nel documentario di Marco Ferrari, il cui titolo italiano è La bufera, si pone sotto lente d’ingrandimento quel fenomeno che ...

