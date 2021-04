I mille sindaci della Lega: giù le tasse per i locali all’aperto (Di venerdì 16 aprile 2021) – “ Buone notizie! Dove i dati lo consentono riapriranno anche la sera le attività di ristorazione all’aperto. Grazie a Matteo Salvini e alla Lega al governo per l’impegno costante di attenzione e monitoraggio del territorio. “Gli oltre mille sindaci della Lega ringraziano e ora offriranno uno strumento in più alla ripresa: nei nostri comuni non faremo pagare nessuna tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione alle attività di ristorazione. Il nostro auspicio è quello di lasciarci alle spalle questo periodo buio di chiusure e di crisi tremenda”. Lo dice Stefano Locatelli (nella foto) sindaco, coordinatore degli enti locali della Lega e vicepresidente nazionale di Anci. Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) – “ Buone notizie! Dove i dati lo consentono riapriranno anche la sera le attività di ristorazione. Grazie a Matteo Salvini e allaal governo per l’impegno costante di attenzione e monitoraggio del territorio. “Gli oltreringraziano e ora offriranno uno strumento in più alla ripresa: nei nostri comuni non faremo pagare nessuna tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione alle attività di ristorazione. Il nostro auspicio è quello di lasciarci alle spalle questo periodo buio di chiusure e di crisi tremenda”. Lo dice Stefano Locatelli (nella foto) sindaco, coordinatore degli entie vicepresidente nazionale di Anci.

