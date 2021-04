Helen McCroy è morta. Addio a Polly Gray di Peaky Blinders (Di venerdì 16 aprile 2021) Helen McCrory Addio ad Helen McCrory. Il pubblico la conosceva come la Narcissa Malfoy di Harry Potter o come Polly Gray in Peaky Blinders, solo per citare alcuni dei ruoli da lei interpretati davanti alla cinepresa. L’attrice britannica, che era malata di cancro, è scomparsa oggi all’età di 52 anni. A dare il tragico annuncio è stato tramite i social suo marito, l’attore e produttore cinematografico Damian Lewis (l’iconico protagonista di Billions e delle prime stagioni di Homeland). “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e forte donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021)McCroryadMcCrory. Il pubblico la conosceva come la Narcissa Malfoy di Harry Potter o comein, solo per citare alcuni dei ruoli da lei interpretati davanti alla cinepresa. L’attrice britannica, che era malata di cancro, è scomparsa oggi all’età di 52 anni. A dare il tragico annuncio è stato tramite i social suo marito, l’attore e produttore cinematografico Damian Lewis (l’iconico protagonista di Billions e delle prime stagioni di Homeland). “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e forte donna che èMcCrory èpacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. Ècome ...

