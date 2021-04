Gotti | “Il Crotone ha messo in difficoltà molte squadre Siamo arrabbiati | dobbiamo alzare il livello”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Queste le parole di Luca. Su come arriva la squadra dopo la settimana di ritiro: “Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo. Il giocatore diha la forza mentale che decide iled è in grado di dare sempre il massimo di sé stesso sia dopo tre vittorie consecutive o sia dopo tre sconfitte e indipendentemente dall’avversario. Mi piacerebbe pensare che riusciremo adil nostro. Questa cosa si chiama mentalità.” Su Nuytinck: “Nuytinck è rimasto a riposo contro il Torino a scopo precauzionale. Non ha un grosso problema, si è unito alla squadra ...

Advertising

dneseu : RT @Udinese_1896: I bianconeri convocati da Mister Gotti per la trasferta di Crotone?? Squad list ?? ?? - sportface2016 : #CrotoneUdinese , i convocati di Gotti - sportface2016 : #CrotoneUdinese, le parole di Luca #Gotti in conferenza stampa - Fantacalcio : Crotone-Udinese: la conferenza di Gotti - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Crotone-Udinese: aggiornamenti - -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti Crotone

Commenta per primo Al termine dell'allenamento di rifinitura, l'allenatore dell' Udinese Lucaha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Portieri - Musso, Gasparini, Scuffet. Difensori - Samir, Ouwejan, ...- Cosmi non avrà Benali , out per 20 giorni, dubbio Di Carmine .recupera Nuytinck dal 1', Forestieri alle spalle di Llorente ...Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni. "Il giocatore di livello ha la ...Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della sfida contro il Crotone, in programma domani alle ore 15 allo stadio Ezio Scida e valida per la 31esima ...