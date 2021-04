Google Earth, ora puoi viaggiare nel tempo dal 1984 a oggi con la funzione Timelapse (Di venerdì 16 aprile 2021) Google Earth lo sa bene, uno dei problemi principali del cambiamento climatico è che non riusciamo ad avere una percezione completa del fenomeno. Ci rendiamo conto che le temperature sono sempre più alte, che i ghiacciai si rimpiccioliscono e che siamo più soggetti a tempeste e mini-cicloni rispetto al passato: ma ci manca una visione d’insieme globale che ci consenta di realizzare davvero quanto stia cambiando il mondo. Un Timelapse della lunghezza di decine di anni che ci permetta di fare confronti su larga scala in brevissimi video: ecco, Google ha deciso di costruire questa macchina del tempo proprio all’interno di Google Earth. «Negli ultimi 15 anni, miliardi di persone hanno utilizzato Earth per esplorare il nostro pianeta da innumerevoli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 aprile 2021)lo sa bene, uno dei problemi principali del cambiamento climatico è che non riusciamo ad avere una percezione completa del fenomeno. Ci rendiamo conto che le temperature sono sempre più alte, che i ghiacciai si rimpiccioliscono e che siamo più soggetti a tempeste e mini-cicloni rispetto al passato: ma ci manca una visione d’insieme globale che ci consenta di realizzare davvero quanto stia cambiando il mondo. Undella lunghezza di decine di anni che ci permetta di fare confronti su larga scala in brevissimi video: ecco,ha deciso di costruire questa macchina delproprio all’interno di. «Negli ultimi 15 anni, miliardi di persone hanno utilizzatoper esplorare il nostro pianeta da innumerevoli ...

Ultime Notizie dalla rete : Google Earth Su Google Earth la nuova funzione Timelapse I video mostrano anche gli effetti del cambiamento climatico #mapping Google Earth, il servizio per consultare immagini satellitari della Terra, ha aggiunto una nuova funzione " Timelapse " per osservare i cambiamenti in ampie porzioni di territorio negli ultimi decenni.

