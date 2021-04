Giovanna Abate rivela se ha sentito Akash Kumar dopo l’Isola 15

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 aprile 2021), ex corteggiatrice prima, ex tronista poi di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio in merito ai rumor che la accostavano al chiacchierato naufrago. “Sono ancora single ma in questo momento mi godo le gioie del mio lavoro“. Ha esordito cosìai microfoni di UominieDonneMagazine, al quale ha raccontato che il suo lavoro di influencer procede a gonfie vele. Lainoltre ha dato vita alla sua prima collezione d’abiti. L’idea è nata dal fatto che, come ha detto lei stessa, ha da sempre “provato a esprimere il mondo senza le parole, vestendolo“. Un sogno che si avvera per l’ex tronista dagli occhi di ghiaccio, che si è detta invece molto meno fortunata in amore: Sa, quando sono venuta a Uomini e Donne mi ero detta tante volte che ciò che stava cambiando ...