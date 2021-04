Gianluca Vacchi | la figlia di 5 mesi operata per una malformazione

(Di venerdì 16 aprile 2021) Blue Jerusalema, ladi, a soli 5è stataa causa di una. La piccola, frutto dell’amore dell’imprenditore per Sharon Fonseca, è nata con un problema congenito, la palatoschisi. Si tratta di una patologia congenita che colpisce un neonato su mille, nella maggioranza dei casi di sesso femminile. La palatoschisi impedisce il contatto fra l’area nel naso e quella della bocca. Per questo motivo Blu Jerusalema, che ha solo 5, è stata sottoposta a una operazione molto delicata. A raccontare quanto è accaduto è stato proprio. Re di Instagram, conosciuto per i suoi balletti e per la vita lussuosa, ha voluto condividere con i follower un momento difficile e delicato delle sua ...

Dramma pere la sua compagna, Sharon Fonseca: la loro figlia di soli cinque mesi, Blu Jerusalema , è stata operata per palatoschisi. Ad annunciarlo ai fan è stato lo stesso imprenditore social ...Era Natale quando in uno dei primi ritratti di famiglia,si scioglieva come neve al sole pensando alla nascita di Blu Jerusalema , decantava il suo amore vero per la fidanzata Sharon Fonseca (meglio conosciuta come Reina ) e apriva il suo ...Per noi è stata una settimana difficile e piena di emozioni. Potete immaginare quanto lo sia stato per lei… Quando la tua bambina deve affrontare un intervento così delicato, tutto il tuo mondo di gen ...La figlia di Gianluca Vacchi è stata operata per correggere la palatoschisiGianluca Vacchi ha annunciato ieri che sua figlia, Blu Jerusalema, si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico ...