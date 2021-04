Federica Pellegrini stellare, il leggings una seconda pelle: fisico statuario (Di venerdì 16 aprile 2021) Su Instagram Federica pellegrini torna ad incantare i fan con uno scatto pazzesco. Un ritratto che valorizza il fisico scultoreo della splendida nuotatrice, nonché personaggio tv, specializzata nello stile libero. Specialità quest’ultima in cui ricordiamo è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. La 32enne appare in magnifica forma: sembra una dea scesa in terra. leggi anche l’articolo —> Federica pellegrini Instagram atomica in bikini, “cotta a puntino”: «Capolavoro» Federica pellegrini stellare su Instagram: fisico scultoreo Federica pellegrini è tornata da qualche mese ad allenarsi e i risultati si ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Su Instagramtorna ad incantare i fan con uno scatto pazzesco. Un ritratto che valorizza ilscultoreo della splendida nuotatrice, nonché personaggio tv, specializzata nello stile libero. Specialità quest’ultima in cui ricordiamo è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. La 32enne appare in magnifica forma: sembra una dea scesa in terra. leggi anche l’articolo —>Instagram atomica in bikini, “cotta a puntino”: «Capolavoro»su Instagram:scultoreoè tornata da qualche mese ad allenarsi e i risultati si ...

Advertising

EleonoraxCaputo : RT @CristinaScara: @giallatantogaia Se è vero, qualcuno mi spiega perché Federica Pellegrini in piena preparazione atletica ha beccato il C… - FrancescoBube : Spaziale come sempre la nostra @mafaldina88 ???????? - ForzaInterAlbaC : @adribrunofero Federica Pellegrini - CristinaScara : @giallatantogaia Se è vero, qualcuno mi spiega perché Federica Pellegrini in piena preparazione atletica ha beccato il Covid? - Mottalemi : @PotereaiSith Certo perché infatti Federica Pellegrini è diventata quello che è grazie alle lezioni di salto alla c… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini Italia forza 48 agli Europei: la Pilato e un oro che manca E Federica Pellegrini ci sarà proprio per dare un contributo ai quartetti ancora senza pass olimpico. Europei insomma come occasione di test verso Tokyo, dopo i frizzanti Assoluti che hanno portato a ...

Perugia, "VIVA LA CULTURA": evento per il suo rilancio ... Alessandro Polidoro , editore; Laura Calzibelli , libraia; Giuditta Pellegrini , fotografa; ... Si riparte poi alle ore 17 con: Federica Sala , curatrice; Michele Bilancia , promotore culturale; ...

Rari, tris all’Europeo Gran bella soddisfazione per i nuotatori della Rari Nantes Florentia che ai prossimi campionati Europei in programma da lunedì 17 maggio a domenica 23 saranno protagonisti con le squadre azzurre alla ...

Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B AGI - Olimpiadi di Tokyo sì, Olimpiadi di Tokyo no: un dilemma non da poco. I prossimi 99 giorni si preannunciano difficili per atleti e organizzatori in attesa di sapere se verrà acceso il tripode, o ...

ci sarà proprio per dare un contributo ai quartetti ancora senza pass olimpico. Europei insomma come occasione di test verso Tokyo, dopo i frizzanti Assoluti che hanno portato a ...... Alessandro Polidoro , editore; Laura Calzibelli , libraia; Giuditta, fotografa; ... Si riparte poi alle ore 17 con:Sala , curatrice; Michele Bilancia , promotore culturale; ...Gran bella soddisfazione per i nuotatori della Rari Nantes Florentia che ai prossimi campionati Europei in programma da lunedì 17 maggio a domenica 23 saranno protagonisti con le squadre azzurre alla ...AGI - Olimpiadi di Tokyo sì, Olimpiadi di Tokyo no: un dilemma non da poco. I prossimi 99 giorni si preannunciano difficili per atleti e organizzatori in attesa di sapere se verrà acceso il tripode, o ...