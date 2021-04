Fabian Ruiz rinnovo ad una condizione Fripo strizza l’occhio al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ildicon ilè uno dei casi più spinosi che la dirigenza azzurra deve affrontare. Le prestazioni del centrocampista spagnolo hanno fatto drizzare le antenne ai big club della Liga, Real, Atletico e Barcellona su tutte. Mirko Calemme, giornalista di ‘Diario As’ ha raccontato le ultime suai microfoni di Radio CRC “Le trattative per ildisono ferme, nel caso non andasse via dopo l’Europeo, allora potrebbe allungare il contratto. In estate ci potrebbe essere l’assalto dell’Atletico. Però occhio al Real Madrid. In chiave Blancos non si sta parlando più di, ma alle merengues piace lavorare a fari spenti”. Calemme aggiunge: “Dalla Spagna potrebbe arrivare uno ...