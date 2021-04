F1, la Ferrari e i suoi progressi: il segreto di un balzo in avanti importante (Di venerdì 16 aprile 2021) No, un venerdì così era al di là delle previsioni più rosee. Si vuol parlare di Ferrari e, stranamente rispetto al solito, l’analisi non porta a riscontri negativi. Nei fatti, il comportamento della SF21 nelle prime prove libere del GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1, è stato decisamente confortante. La monoposto ha mostrato chiari progressi a livello di potenza, grazie ai passi in avanti compiuti a livello di Power Unit. Un aspetto che già in Bahrain si era evidenziato. Tuttavia, sul circuito del Santerno, lo step ulteriore è stato sulla capacità di mandare in temperature gli pneumatici. Uno degli aspetti più critici della Rossa, tradizionalmente, era proprio quello di non trovare mai il giusto range termico per far lavorare al meglio le gomme. Oggi, invece, questo problema cronico si è trasformato in una carta ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) No, un venerdì così era al di là delle previsioni più rosee. Si vuol parlare die, stranamente rispetto al solito, l’analisi non porta a riscontri negativi. Nei fatti, il comportamento della SF21 nelle prime prove libere del GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1, è stato decisamente confortante. La monoposto ha mostrato chiaria livello di potenza, grazie ai passi incompiuti a livello di Power Unit. Un aspetto che già in Bahrain si era evidenziato. Tuttavia, sul circuito del Santerno, lo step ulteriore è stato sulla capacità di mandare in temperature gli pneumatici. Uno degli aspetti più critici della Rossa, tradizionalmente, era proprio quello di non trovare mai il giusto range termico per far lavorare al meglio le gomme. Oggi, invece, questo problema cronico si è trasformato in una carta ...

