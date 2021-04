F1, GP Imola 2021: risultati e classifica FP2. Bottas davanti, Ferrari strepitose: Sainz 4° precede Leclerc (Di venerdì 16 aprile 2021) Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il finlandese ha firmato un ottimo 1:15.551 e precede così il compagno di squadra Lewis Hamilton di appena 10 millesimi. Doppietta delle Mercedes nel turno pomeridiano, ma a sorprendere tutti è Pierre Gasly, sbalorditivo terzo con la AlphaTauri ad appena 78 millesimi di distacco. Le Ferrari si sono messe in luce e hanno ottenuto un ottimo riscontro, che lascia ben sperare in vista di qualifiche e gara: Carlos Sainz è quarto a 0.283 di ritardo, Charles Leclerc è quinto a 0.820. Tra l’altro il passo delle due Rosse appare convincente. Da segnalare che Max Verstappen è rimasto appiedato dalla sua Red Bull. Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Valtteriha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il finlandese ha firmato un ottimo 1:15.551 ecosì il compagno di squadra Lewis Hamilton di appena 10 millesimi. Doppietta delle Mercedes nel turno pomeridiano, ma a sorprendere tutti è Pierre Gasly, sbalorditivo terzo con la AlphaTauri ad appena 78 millesimi di distacco. Lesi sono messe in luce e hanno ottenuto un ottimo riscontro, che lascia ben sperare in vista di qualifiche e gara: Carlosè quarto a 0.283 di ritardo, Charlesè quinto a 0.820. Tra l’altro il passo delle due Rosse appare convincente. Da segnalare che Max Verstappen è rimasto appiedato dalla sua Red Bull. Di ...

