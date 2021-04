Europa League: 1 - 1 con l'Ajax, Roma in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) La Roma e' qualificata alla semifinale di Europa League. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1 - 1 con l'Ajax dopo aver vinto 2 - 1 all'andata Roma (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Lae' qualificata alladi. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1 - 1 con l'dopo aver vinto 2 - 1 all'andata(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, ...

angelomangiante : 2018 semifinale in Champions League. 2021 semifinale in Europa League. Con cuore e orgoglio a testa alta in Europ… - goal : Manchester United cruise into the Europa League semi-finals ?? #UEL - GoalItalia : Semifinale di Champions nel 2018 Semifinale di Europa League nel 2021 Roma costante in Europa: la migliore delle it… - Boanerghes_it : RT @GassmanGassmann: Ma perché con sta squadra dobbiamo sempre soffrì... comunque, daje Roma!!!! Semifinale Europa League!!!!grandi!!!!! So… - danigaucho87 : @EnricoTurcato La Roma con Totti ha vinto uno scudetto, vale più di tutte le semifinali di Champions o Europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma, Paulo Fonseca spiazza tutti: le parole sul futuro Al termine del match pareggiato 1 - 1 contro l' Ajax , la Roma si è qualificata alla semifinale di Europa League . Al termine del match, Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'C'è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della ...

Dzeko dopo Roma - Ajax: "La fascia? Difficile da accettare, ma conta solo la squadra" La Roma raggiunge la semifinale di Europa League dopo un doppio confronto durissimo contro l'Ajax. Decisiva ai fini della qualificazione la rete di Edin Dzeko , che ha fissato il punteggio della sfida dell'Olimpico sull'1 - 1. L'...

La Roma tra le nobili d’Europa, unico orgoglio italiano sul palcoscenico internazionale Leggi anche:. Seconda semifinale in 4 anni per la Roma: nessuna italiana ha fatto meglio dal 2018. GSpin Non ditelo a James Pallotta che per vedere giocare la sua Roma in una semifinale di Champions L ...

ROMA, L'ITALIA CHE VA AVANTI ROMA Fate largo alla Roma. Che, pareggiando con l'Ajax all'Olimpico, vola in semifinale di Europa League e si prepara ad affrontare il Manchester United: l'andata il 29 aprile all'Old Trafford e ...

