Estrazione Million Day 16 aprile | diretta oggi numeri vincenti

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 aprile 2021)inlive diDay di162021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.Day quanto si vince?Siamo in attesa del quinto milionario dialDay, dove si vince un milione di euro anche con una giocata minima da un euro: il mese si è aperto con due vincite in rapida successione nelle date del 2 e del 3 del mese. Poi qualche sera fa grazie a una giocata plurima da 10 euro è arrivato a Milano il terzo milionario del mese. Infine, lunedì 12 il quarto milionario arrivato da Teramo, in Abruzzo. Sono così quattro i vincitori del milione di euro in questo mese di. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni ...