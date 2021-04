Elisa Isoardi lascia L’isola Web tuona | “Una messa in scena | ecco perché è uscita”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - Anna510543111 : RT @00sxho: sentita in dovere di fare una fancam sulla regina elisa isoardi #isola - CheDonnait : Il web non crede ad Elisa Isoardi. Sono convinti che dietro la scelta di abbandonare l'Isola dei Famosi ci sia dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

L'Isola dei Famosi 2021 perde due 'pezzi grossi': fuori Brando Giorgi ed. Entrambi i due naufraghi che subito si erano imposti come grandi protagonisti di questa 15esima edizione del reality show hanno abbandonato l'Honduras per problemi di salute come reso ...Si infortunano tutti sull'Isola dei Famosi! E questa volta sono infortuni gravi, tali da obbligare due concorrenti a ritirarsi: Brande Giorgi edtornano, dunque, a casa. E, visti, i precedenti, sembra proprio che questa edizione del reality di Canale 5 debba essere ribattezzata l'Isola degli Infortunati - TROPPI INFORTUNATI - E ...Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti. Elisa Is ...Durante la puntata de L'Isola dei Famosi di giovedì 15 aprile, due naufraghi hanno abbandonato il reality per motivi di salute. "Brando Giorgi non è nel gruppo. Ha dovuto fare d ...