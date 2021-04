Draghi: “Dal 26 aprile tornano le zone gialle” e si parla di un piano di aperture (Di venerdì 16 aprile 2021) E sugli spostamenti qualche libertà in più La notrizia pù importante e attesa l’ha data oggi il Premier Mario Draghi: si intravede uno spiraglio di libertà. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle con un pass per gli spostamenti per regioni di colore diverso. Il Governo, ha spiegato, si prende: “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. Rispetto al passato: “Si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”. La precedenza verrà data ancora una volta alle scuole con la campagna vaccinale, che al netto di qualche stop nel complesso sta andando bene. “Questo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) E sugli spostamenti qualche libertà in più La notrizia pù importante e attesa l’ha data oggi il Premier Mario: si intravede uno spiraglio di libertà. Dal 26torneranno lecon un pass per gli spostamenti per regioni di colore diverso. Il Governo, ha spiegato, si prende: “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. Rispetto al passato: “Si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nellegialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”. La precedenza verrà data ancora una volta alle scuole con la campagna vaccinale, che al netto di qualche stop nel complesso sta andando bene. “Questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Dal Diretta 17.30. Giovani e impegno civile, le proposte per la politica 17.30 - 19) , dal tema "Giovani & Impegno civile. Due proposte per la politica" . Intervengono ... Fabiana Dadone , del Movimento 5 Stelle, ministro per le Politiche giovanili nel governo Draghi; Maria ...

Letta: bene la road map sulle riaperture decisa dal governo giusto il percorso di riaperture delineato dal governo. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. 'La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da Draghi e Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovremo tenere ...

Draghi scommette sulla crescita dell'Italia e prende un 'rischio ragionato' Il premier: "Ci sarà nei prossimi mesi un rimbalzo forte e certo, poi l'Italia dovrà tornare a crescere di più di quanto è stato fatto negli ultimi anni" ...

Scuola e università: dal 26 aprile tutti in presenza in zona gialla e arancione Roma – Ritorno a scuola, in presenza per tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni, come annunciato dal premier Draghi in conferenza stampa: “Tutte le scuole riaprono in presenza in zona ...

