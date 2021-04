Draghi: con riaperture dal 26 aprile preso un "rischio ragionato" (Di venerdì 16 aprile 2021) "Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi con Scuola. Ecco come si tornerà in classe. I problemi e i timori ... come auspicato la scorsa settimana dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Che poco fa ha ... che con 12mila istituti e 900mila alunni, raccolgono il 10% della popolazione scolastica. Tra gli ...

Sostegni Bis: altri 20 mld di Contributi a Fondo Perduto! Con la richiesta del Governo Draghi di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro si prepara l'approvazione del Decreto Sostegni Bis . Il provvedimento prevederà altri 20 miliardi di ...

Covid, Draghi: “Dal 26 Aprile tornerà zona gialla. Entro autunno si può vaccinare 80% popolazione” Covid, Draghi: “Dal 26 Aprile tornerà zona gialla. Entro autunno si può vaccinare 80% popolazione” - picenotime.it - IT ...

Covid, Salvini: riaperture vittoria del buon senso, non della Lega No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertura ... commentando le decisioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza." ...

