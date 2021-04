Draghi annuncia: «Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Rischio calcolato» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione sulle riaperture in Italia Il Premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sulle possibili riaperture in Italia. Le sue parole. «Sto per dirvi che si può guardare al futuro con prudente ottimismo. Vi diamo conto dei provvedimenti che sono stati presi e in corso di decisione. Sono essenzialmente tre blocchi. Uno riguarda le aperture, uno lo scostamento di bilancio, il terzo le opere che sono state messe in cantiere e alcune parole sulla loro evoluzione. Volevo solo rimarcare alcuni dati. Le decisioni di stamattina sostanzialmente anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma introducono una novità nel senso che si dà una precedenza alle attività all’aperto, cioè alla ristorazione, a pranzo e a cena, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Premier Marioha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione sulle riaperture in Italia Il Premier Marioha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sulle possibili riaperture in Italia. Le sue parole. «Sto per dirvi che si può guardare al futuro con prudente ottimismo. Vi diamo conto dei provvedimenti che sono stati presi e in corso di decisione. Sono essenzialmente tre blocchi. Uno riguarda le aperture, uno lo scostamento di bilancio, il terzo le opere che sono state messe in cantiere e alcune parole sulla loro evoluzione. Volevo solo rimarcare alcuni dati. Le decisioni di stamattina sostanzialmente anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma introducono una novità nel senso che si dà una precedenza alle attività all’aperto, cioè alla ristorazione, a pranzo e a cena, ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi annuncia Mario Draghi in conferenza stampa: 'Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia' Mario Draghi annuncia riaperture Dopo le prime voci filtrate da Palazzo Chigi sulla riapertura di ristoranti, cinema e altre attività , Mario Draghi ha confermato novità sulle restrizioni in Italia. "...

Draghi annuncia le prime riaperture: 'Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo' Esordisce così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa convocata per illustrare le conclusioni della consueta cabina di regia settimanale tra Governo e Cts. "Con i ...

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale Decreto Legge non la prevedev ...

Salvini "brucia" Draghi e annuncia le riaperture

