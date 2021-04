Donna freddata con un colpo di pistola | a Roma Ma è stato un errore

Leggi su formatonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono partiti due colpi dalla suamentre la stava pulendo, purtroppo entrambi hanno raggiunto la sorella della moglie che si trovava in casa per una visita. Carabinieri / ArchivioUn tragico incidente, almeno è questa la tesi sostenuta dalla guardia giurata, un uomo di 53 anni, che avrebbe fatto partire due colpi dalla suain maniera accidentale. L’uomo si trovava nella sua abitazione di Via Prenestina Antica a Gallicano, vicino, nel pomeriggio di ieri pulendo l’arma di ordinanza prima di recarsi a lavoro. In quel momento era presente la Samantha Trotta 42 anni, la cognata dell’uomo che era andata a fare una visita alla sorella. All’improvviso l’uomo, che stava maneggiando l’arma di servizio, avrebbe fatto accidentalmente partire due colpi uno dei quali avrebbe ucciso sulla ...