DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 19 aprile: Can propone a Sanem di partire (Di venerdì 16 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 19 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali Daydreamer anticipazioni: Can recupera la memoria e chiede a Sanem di sposarlo! Siamo sempre più vicini al tanto desiderato lieto fine per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer - Le Ali del Sogno , il pubblicitario recupererà infatti la memoria, persa in seguito ad un pericolosissimo incidente d'auto, e chiederà nuovamente alla ragazza di diventare sua moglie. Una ...

Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 16 aprile 2021: disastro finanziario in vista per la Fikri Harika? Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 16 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni fanno tremare Can, Sanem e tutti i dipendenti della Fikri Harika, a un passo dal ...

DayDreamer, puntate turche: Mihriban non accetta l'idea di essere stata lasciata da Aziz Anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer: Aziz decide di chiudere la storia d'amore con Mihriban ...

DayDreamer, Can e Sanem a letto insieme Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda mercoledì 14 aprile in prima serata su Canale 5, Can e Sanem si ritrovano a condividere lo stesso letto a casa di Leyla.DayDreamer - Le ali del s ...

