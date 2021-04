"Cena in casa? Vi spiego dove è più sicuro mangiare" (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga parla della proposta inoltrata al governo: "All'aperto si riduce drasticamente il rischio del contagio" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga parla della proposta inoltrata al governo: "All'aperto si riduce drasticamente il rischio del contagio"

Ultime Notizie dalla rete : Cena casa Coronavirus: dal 26 riaprono i ristoranti all'aperto, anche a cena, ma resta il coprifuoco alle 22 Non essendo stato stabilito, almeno per il momento, uno slittamento del coprifuoco, alle 22 si dovrebbe essere già a casa. Ciò vuol dire cena sul presto così da garantire il ritorno a casa in tempo, ...

Matteo Salvini anticipa Draghi in conferenza: 'Dal 26 aprile via alle riaperture' ... infatti, dei bar e dei ristoranti che potranno rincominciare a lavorare, sia a pranzo che a cena. ... 'Non voglio peccare di ottimismo, ma diciamo che per queste quarantotto ore mi porto a casa , o ...

Diciannovenne del Bolognese avvelena e uccide il compagno della madre: fermato per omicidio Alessandro Asoli, avrebbe avvelenato la madre e il compagno di lei. L'uomo è morto, mentre la donna è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Il ragazzo, rintracciato a casa dei nonni paterni, ...

"Cena in casa? Vi spiego dove è più sicuro mangiare" Il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga parla della proposta inoltrata al governo: "All'aperto si riduce drasticamente il rischio del contagio" ...

