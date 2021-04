Cecchi Paone a La Confessione (Nove) Di Peter Gomez: “In Rai editto contro di me quando feci coming out per volere di un ambiente clericale” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Nel momento in cui ho fatto coming out non solo la Rai non mi ha dato più programmi da condurre, ma non mi ha voluto nemmeno più come ospite per anni per volere di un ambiente clericale“. Alessandro Cecchi Paone, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 16 aprile alle 22.45 su Nove ha voluto chiarire cosa accadde nel 2004 tra lui e il servizio pubblico quando dichiarò la sua omosessualità. Già in un’intervista del 2016 aveva dichiarato che la Rai lo aveva lasciato fuori per tre anni ‘per indicazione diretta del cardinal Tarcisio Bertone‘. Come esserne sicuri? “Mi è stato detto in maniera esplicita da chi ha applicato questo editto – ha spiegato il giornalista – Pensa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “Nel momento in cui ho fattoout non solo la Rai non mi ha dato più programmi da condurre, ma non mi ha voluto nemmeno più come ospite per anni perdi un“. Alessandro, ospite de Ladivenerdì 16 aprile alle 22.45 suha voluto chiarire cosa accadde nel 2004 tra lui e il servizio pubblicodichiarò la sua omosessualità. Già in un’intervista del 2016 aveva dichiarato che la Rai lo aveva lasciato fuori per tre anni ‘per indicazione diretta del cardinal Tarcisio Bertone‘. Come esserne sicuri? “Mi è stato detto in maniera esplicita da chi ha applicato questo– ha spiegato il giornalista – Pensa che ...

ilfattovideo : Cecchi Paone a La Confessione (Nove) Di Peter Gomez: “In Rai editto contro di me quando feci coming out per volere… - ilfattovideo : Cecchi Paone a La Confessione (Nove) Di Peter Gomez: “Sono nato massone. Il mio livello? Maestro dell’ultimo grado… - Chicca_colors : @nelnomedeltrash E quando la tizia delle Donatella urlò a Cecchi Paone che la criticava sulla sua relazione con Corona?! Li tutti zitti - zazoomblog : Alessandro Cecchi Paone il triste ricordo: estromesso dalla Rai dopo il coming out - #Alessandro #Cecchi #Paone… - aldera661 : RT @gayit: Alessandro Cecchi Paone: 'Dopo il coming out in #Rai editto contro di me per volere del Vaticano' - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchi Paone Un passo dal cielo 6, spettatori delusi per l'addio di Emma: 'Smetto di guardare la serie' A farsi portavoce delle critiche e delle polemiche è stata una spettatrice che ha scelto di scrivere una lettera ad Alessandro Cecchi Paone sulle pagine della rivista "Nuovo TV", facendo proprio ...

Alessandro Cecchi Paone, la denuncia: "Un dolore terribile" Spread the love Alessandro Cecchi Paone, la denuncia per una situazione insostenibile: "Un dolore terribile". E spiega anche perché è successo Un sospetto che per lui è diventato certezza con gli anni, un isolamento per molti ...

Un passo dal cielo 6, spettatori delusi per l'addio di Emma: 'Smetto di guardare la serie' I fan di Un passo dal cielo 6 non hanno gradito la morte di Emma, la protagonista femminile della serie tv Rai ...

La Confessione, l’ospite della puntata di venerdì 16 aprile su Nove La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 16 aprile 2021 su canale Nove. Video intervista Peter Gomez a Alessandro Cecchi Paone ...

A farsi portavoce delle critiche e delle polemiche è stata una spettatrice che ha scelto di scrivere una lettera ad Alessandrosulle pagine della rivista "Nuovo TV", facendo proprio ...Spread the love Alessandro, la denuncia per una situazione insostenibile: "Un dolore terribile". E spiega anche perché è successo Un sospetto che per lui è diventato certezza con gli anni, un isolamento per molti ...I fan di Un passo dal cielo 6 non hanno gradito la morte di Emma, la protagonista femminile della serie tv Rai ...La Confessione ospite puntata in onda stasera venerdì 16 aprile 2021 su canale Nove. Video intervista Peter Gomez a Alessandro Cecchi Paone ...