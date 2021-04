Carcere e indottrinamento scolastico Il presente cupo di Hong Kong

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nuove condanne contro i disertori di. Dopo la condanna a quattro mesi diper il giovane attivista Joshua Wong, oggi tocca al magnate Jimmy Lai, accusato di avere partecipato ad una protesta ad agosto del 2019. L’imprenditore, di 72 anni, è fondatore del media Apple Daily, una delle tribune del movimento a favore della democrazia nell’ex colonia britannica, ed è tra i nove attivisti accusati di ribellione da Pechino. Lai si trova incon l’accusa di avere violato la legge sulla sicurezza nazionale. Inizialmente la condanna contro era di 12 mesi, ma un giudice del tribunale di West Kowloon ha aggiunto altri 8 mesi (dovrebbe in ogni caso scontarne solo 14). Insieme a Lai sono stati condannati l’ex deputato Leung Kwok-hung (18 mesi) e il vicepresidente del Partito del Lavoro Lee Cheuk-yan (12 ...

È la scandalosa decisione del giudice, che ha condannato per una protesta pacifica i leader democratici, incluso l'attivista che nel 2019 partecipò all'incontro di Tempi a Milano. «Qui c'è il virus de ...Il governo di Hong Kong, su ordine della Cina, vuole impedire ogni tipo di manifestazione di dissenso alle prossime elezioni ...