Campania, scoppia un incendio in casa: uomo muore divorato dalle fiamme (Di venerdì 16 aprile 2021) Tragedia nella notte a Ponte, centro alle porte di Benevento, al confine con casalduni. Un uomo ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Ponte (Benevento), muore in un incendio in casa A riportare la notizia è il portale Ottopagine.it. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Tragedia nella notte a Ponte, centro alle porte di Benevento, al confine conlduni. Unha perso la vita in undivampato all’interno della sua abitazione. Ponte (Benevento),in uninA riportare la notizia è il portale Ottopagine.it. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BonomiAllegra : @Tiziano61462992 @LelloConso @EnricoLetta @robersperanza Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Se un'epide… - tempoweb : Scoppia la guerra del #vaccino, #DeLuca a #Figliuolo: non andremo per fasce d'età. Scontro sulle #isole #Covidfree… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania scoppia Parrucchiere abusive positive al Covid, scoppia focolaio nel comune in Campania Sono oltre 20 le persone positive al Covid negli ultimi giorni ad Ascea , comune in provincia di Salerno. Il focolaio sarebbe riconducibile anche a due giovani parrucchiere risultate positive e che ...

Castellammare. Caos vaccini, finiscono e scoppia la rissa Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Finiti i vaccini. Scoppia la protesta al centro di Moscarella. Anziani e persone fragili rispediti a casa dopo attese ... Finiscono le scorte in tutta la Campania, in ...

Covid, due parrucchiere a lavoro in casa di clienti: scoppia focolaio in Campania Scoppia la rabbia dei titolari di attività commerciali che sono costretti a tenere i negozi chiusi a causa della zona rossa ...

Parrucchiere abusive positive al Covid, scoppia focolaio nel comune in Campania Sono oltre 20 le persone positive al Covid negli ultimi giorni ad Ascea, comune in provincia di Salerno. Il focolaio sarebbe ...

Sono oltre 20 le persone positive al Covid negli ultimi giorni ad Ascea , comune in provincia di Salerno. Il focolaio sarebbe riconducibile anche a due giovani parrucchiere risultate positive e che ...Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Finiti i vaccini.la protesta al centro di Moscarella. Anziani e persone fragili rispediti a casa dopo attese ... Finiscono le scorte in tutta la, in ...Scoppia la rabbia dei titolari di attività commerciali che sono costretti a tenere i negozi chiusi a causa della zona rossa ...Sono oltre 20 le persone positive al Covid negli ultimi giorni ad Ascea, comune in provincia di Salerno. Il focolaio sarebbe ...