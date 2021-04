Boxe | Fabio Turchi vs Dylan Bregeon stasera in tv | data | orario e streaming

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto pronto per la Milano Boxing Night., venerdì 16 aprile, toccherà a(18-1) salire sul ring per contendere il titolo vacante UE della categoria pesi massimi leggeria al 27enne francese(11-0-1). All’Allianz Cloud, dopo aver conquistato il titolo IBF International della stessa categoria, il fiorentino cerca un altro successo per dare continuità alla sua striscia di successi. L’evento avrà luogo a partire dalle 19:30 mentre l’incontro didovrebbe essere intorno alle 22:00 / 22:30. Sarà Dazn a trasmettere l’intero programma con telecronaca di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran. L’incontro tranon è ovviamente il solo incontro in programma. Spazio anche a Ivan Zucco (12-0 con 10 KO) e Luca ...

Il massimo leggeroTurchi vuole prendersi l' Europa . Venerdì 16 aprile ha l'occasione intanto di portarsi a casa la cintura dell' Unione Europea , un ulteriore passo verso il suo obiettivo principale, il titolo ......con tre linee di dialogo " afferma Pacifico " Michela Andreozzi mi ha contattato tramiteVolo,...(da Gabriele Muccino a Roberta Torre) e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale "a ...Il pugilato è entrato nella vita di Salvatore in Sardegna, dove è nato. Il papà è un appassionato di sport, il fratello Pino pratica la boxe. Insieme vedono combattere Burruni, Scano, Manca. Poi la fa ...Data, orario e come vedere stasera in tv e streaming l'incontro tra Fabio Turchi e Dylan Bregeon a Milano per il titolo UE dei pesi massimi leggeri ...