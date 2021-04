Ballando con le Stelle, dopo la rimozione del tweet volgare la Rai denuncia per diffamazione e accesso non autorizzato (Di venerdì 16 aprile 2021) È bufera in Rai per un retweet comparso in questi giorni sulla pagina Twitter di Ballando con le Stelle. I follower della trasmissione si sono infatti trovati di fronte a un commento volgare, che aveva ben poco a che vedere con il talent di Milly Carlucci. La conduttrice ha preso immediatamente le distanze da quelle parole e ora la Rai ha sporto denuncia per quanto accaduto. Ballando con le Stelle: un post di pessimo gusto Gli utenti di Twitter appassionati di Ballando con le Stelle saranno sicuramente rimasti stupiti nel leggere uno degli ultimi post della pagina della trasmissione. Sull’account ufficiale del talent è infatti comparso un commento retweetato, contenente parole decisamente volgari. La battuta di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) È bufera in Rai per un recomparso in questi giorni sulla pagina Twitter dicon le. I follower della trasmissione si sono infatti trovati di fronte a un commento, che aveva ben poco a che vedere con il talent di Milly Carlucci. La conduttrice ha preso immediatamente le distanze da quelle parole e ora la Rai ha sportoper quanto accaduto.con le: un post di pessimo gusto Gli utenti di Twitter appassionati dicon lesaranno sicuramente rimasti stupiti nel leggere uno degli ultimi post della pagina della trasmissione. Sull’account ufficiale del talent è infatti comparso un commento reato, contenente parole decisamente volgari. La battuta di ...

Advertising

CatelliRossella : Retweet hot su profilo Ballando con le stelle, ironia su web - Tv - ANSA - ilucian2 : Ballando con le Stelle, 'come mi manca succhiare il ca*** del mio capo'. Orrore e furia di Milly Carlucci: un terre… - inlovewithru : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - vincycernic95 : Milly non sta cogliendo l'occasione della vita offertole dal suo SMM cambiando il fornat da Ballando con le Stelle… - Marco_Sheldam : @milly_carlucci @Ballando_Rai Cattivo gusto sono certi concorrenti e certe uscite dei giudici. Il tweet e l'autore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le stelle, repost porno 'Mi piace..'/ Milly Carlucci:'Intollerabile..' Milly Carlucci non nasconde la rabbia per quanto accaduto con il profilo Twitter di Ballando con le stelle . Nella giornata di ieri, il profilo social del programma di Raiuno ha fatto il retweet di un commento volgare che, in breve tempo, ha fatto il giro del web. "Sapete cosa mi ...

Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: "Andrò fino in fondo" Su Leggo.it le ultime novità. Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: "Andrò fino in fondo". Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato un messaggio volgare, che ha fatto andare su tutte le furie la ...

Ballando con le stelle, Milly Carlucci sul tweet scandalo: "Andrò fino in fondo" Milly Carlucci è furiosa . E promette di andare in fondo alla vicenda che ha sconvolto tutti. Diverse ore fa, l' account ufficiale di ...

Ballando con le stelle, repost porno “Mi piace..”/ Milly Carlucci:”Intollerabile..” Il profilo Twitter di Ballando con le stelle reposta un commento volgare. Milly Carlucci e la Rai intervengono. "Fatto gravissimo e intollerabile".

Milly Carlucci non nasconde la rabbia per quanto accadutoil profilo Twitter dile stelle . Nella giornata di ieri, il profilo social del programma di Raiuno ha fatto il retweet di un commento volgare che, in breve tempo, ha fatto il giro del web. "Sapete cosa mi ...Su Leggo.it le ultime novità. Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account dile Stelle. Lei va fuori di sé: "Andrò fino in fondo". Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato un messaggio volgare, che ha fatto andare su tutte le furie la ...Milly Carlucci è furiosa . E promette di andare in fondo alla vicenda che ha sconvolto tutti. Diverse ore fa, l' account ufficiale di ...Il profilo Twitter di Ballando con le stelle reposta un commento volgare. Milly Carlucci e la Rai intervengono. "Fatto gravissimo e intollerabile".