Atlantia convoca assemblea per esame offerta CDP per ASPI. ACS conferma interesse

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha deliberato dire entro il 28 maggio 2021 l’degli azionisti della società per l’dell’di acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta dalla scoietà in Autostrade per l’Italia presentata dalla cordata CDP Equity-Blackstone-Macquarie. Il CdA sottolinea che, “pur nella consapevolezza che la vicenda inrientri in principio tra gli atti cosiddetti gestori e sia quindi di competenza del consiglio, l’eccezionalità della vicenda, la rilevanza dell’asset che sarebbe oggetto di dismissione, l’auspicio formulato da alcuni azionisti in tal senso”, lo hanno indotto are l’per acquisire l’orientamento degli azionisti. Il consiglio si ...

Nei giorni scorsi i consulenti di Perez hanno avuto accesso alla data room cheha allestito per gli offerenti di Autostrade, indicando che l'interesse del magnate dell'edilizia potrebbe ...... in sede ordinaria, in unica convocazione, per l'esame dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta dain Autostrade per l'Italia S.p. A. (...In territorio negativo il titolo Atlantia che al momento a Piazza Affari segna una flessione dello 0,59% a 16,14 euro. Secondo il Sole il cda di oggi potrebbe essere rinviato perché nell’ambito dei co ...Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l'assemblea degli azionisti della società, in sede ...