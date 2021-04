Antonella Clerici distrutta, lutto in trasmissione: “È morta di Covid” (Di venerdì 16 aprile 2021) Un grave lutto ha colpito Antonella Clerici. La presentatrice lo ha rivelato in diretta durante la trasmissione È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici (Google Images)Per Antonella Clerici è stato molto difficile andare in onda nella giornata di ieri con il suo programma “È sempre mezzogiorno”. Le mancava un pezzo di cuore. Probabilmente avrà anche cercato i suoi occhi durante il programma, non riuscendo a trovarli mai. Carmela, una giovane suggeritrice da anni in Rai si è spenta purtroppo a causa del Covid. Alla fine Antonella Clerici ha deciso di dedicare un momento a questa ragazza che per anni è stata dall’altra parte della telecamera a dargli dei suggerimenti. Durante la ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 aprile 2021) Un graveha colpito. La presentatrice lo ha rivelato in diretta durante laÈ sempre mezzogiorno.(Google Images)Perè stato molto difficile andare in onda nella giornata di ieri con il suo programma “È sempre mezzogiorno”. Le mancava un pezzo di cuore. Probabilmente avrà anche cercato i suoi occhi durante il programma, non riuscendo a trovarli mai. Carmela, una giovane suggeritrice da anni in Rai si è spenta purtroppo a causa del. Alla fineha deciso di dedicare un momento a questa ragazza che per anni è stata dall’altra parte della telecamera a dargli dei suggerimenti. Durante la ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici ricorda commossa Carmela, morta per Covid: 'Mi è stata vicina tanti anni' Nel corso dell'ultima puntata di È sempre mezzogiorno , Antonella Clerici ha ricordato una collaboratrice della trasmissione che è venuta a mancare a causa del Covid. La conduttrice ha speso parole di affetto per lei e per la sua famiglia, ricordando gli ...

