Amici 20, Raimondo Todaro giudica i ballerini: ecco le classifiche

Raimondo Todaro AD Amici 20 Nelle puntate del daytime di Amici 20, andate in onda oggi 16 Aprile sono stati giudicati i ballerini dal professionista Raimondo Todaro in collegamento. ecco le sue preferenze.

LA GARA DEI CANTANTI Nelle scorse giornate i cantanti e i ballerini hanno saputo che avrebbero avuto un'altra gara. I primi ad esibirsi sono stati i cantanti, ossia Raffaele, Tancredi, Sangiovanni, Deddy e Aka7even. Sono stati giudicati da Michele Canova, produttore discografico che ha già incontrato i concorrenti di quest'anno.

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo Maria De Filippi 'Ecco perché conduco dagli scalini'/ 'Stavo registrando e...' ...la De Filippi a decidere di raccontare cosa si nasconde dietro questa particolare decisione e lo ha fatto nel corso del daytime di Amici 2021 di oggi, 16 aprile, su Italia 1. In risposta a Raimondo ...

Amici 20, Raimondo Todaro parla dell'ex moglie Francesca Tocca: "La migliore ballerina in Italia!" Amici 20, Raimondo Todaro fa i complimenti all'ex moglie Francesca Tocca L'ex marito di Francesca Tocca ha commentato Serena ( 'E' indiscutibile che tu sia preparata ma hai qualcosa che ti frena...' )...

‘Amici 20’ Raimondo Todaro arriva a giudicare i ballerini. Indovinate chi ha vinto? Per la par-condicio nel daytime di oggi di Amici 20 c’è la sfida di ballo, come ieri c’è stata quella di canto. A giudicare è Raimondo Todaro che specifica subito che giudicherà la performance di oggi ...

Amici 20, Raimondo Todaro parla dell’ex moglie Francesca Tocca: “La migliore ballerina in Italia!” Amici 20, Raimondo Todaro si complimenta con l’ex moglie Francesca Tocca: “La migliore ballerina in Italia!”, ecco cosa ha detto.

