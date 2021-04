'Accusare il governo sui ritardi nelle Rsa non va bene'

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - La responsabile europea della comunicazione dell'Oms, Cristiana Salvi, definisce “un'altra accusa” l'affermazione che “c'è voluto fino all'8 marzo perché ilproibisse le visite dei familiari agli ospitiresidenze per anziani”. E' quanto si legge nella chat dell'11 maggio del 2020, di cui l'AGI è in possesso, tra la stessa Salvi, il direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra, e Francesco Zambon, l'allora funzionario della sede di Venezia che coordinò il rapporto sulla gestione italiana della pandemia, della cui pubblicazione si discute. Il report venne poi pubblicato due giorni dopo sul sito dell'Oms da cui venne rimosso nel giro di poche ore. "Tracciamento con carta e penna? È politicamente scorretto" Nel dossier i ricercatori osservano che, anche senza l'input governativo, “circa l'80% di questi istituti avevano già ...

ilsui ritardi nelle Rsa non va ......gli Stati Uniti intraprendono azioni 'per imporre un prezzo alla Russia per azioni del suo... CozyBear e The Dukes sono i responsabili di queste attività, tanto dacon 'grande certezza'...Senza strategia su restrizioni e vaccini, vola verso 400mila morti con ospedali stracolmi e senza mezzi. Il presidente accusato dai media di "genocidio". Indagherà una commissione parlamentare ...È uno dei passaggi nella chat Oms sulle 'correzioni' al report di Zambon. Anche le critiche alle modalità del tracciamento e il riconoscimento del 'modello Veneto' vengono censurati ...