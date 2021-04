A20 Messina-Palermo | nessun rischio di crollo anche sul viadotto Mazzarrà

(Di venerdì 16 aprile 2021) Iniziate ieri le verifiche sul comportamento strutturale, sotto carichi statici e dinamici, della prima campata (in direzione) del, sull’autostrada A20, in località Terme Vigliatore Come programmato, si sono iniziate ieri le verifiche sul comportamento strutturale, sotto carichi statici e dinamici, della prima campata (in direzione) del, sull’autostrada A20, in località Terme Vigliatore. Come già nei precedenti controlli, sono state eseguite prove di identificazione dinamica che una volta elaborate hanno consentito di verificare il comportamento dinamico degli impalcati, restituendo risultati che escludono pericoli di crolli ed ...

Advertising

QdSit : Tra meno di un mese (il 12 maggio) si chiuderanno i termini per le gare di appalto che decreteranno i vincitori cui… - Nebrodinotizie : Saranno 12 stazioni: 6 sulla Messina-Palermo e 6 sulla Messina-Catania - radiostereo103 : Limitazioni al transito sul sovrappasso dell’autostrada Messina-Palermo A20 insistente su tre strade provinciali -… - RadioVoceVicina : Messina, A20, 15 e 16 aprile prove di carico sul viadotto Mazzarrà - RadioVoceVicina : Messina, A20, 15 e 16 aprile prove di carico sul viadotto Mazzarrà -

Ultime Notizie dalla rete : A20 Messina

Gli affidamenti dureranno 12 anni (rinnovabili per un massimo di 24 mesi) e interesseranno 12 stazioni di servizio: 6 sullaCatania (Aci S. Antonio Est, Aci S. Antonio Ovest, Calatabiano Est, ......Tra meno di un mese (il 12 maggio) si chiuderanno i termini per le gare di appalto che decreteranno i vincitori cui andranno in gestione le Aree di Servizio delle autostradePalermo e...Tra meno di un mese (il 12 maggio) si chiuderanno i termini per le gare di appalto che decreteranno i vincitori cui andranno in gestione le Aree di Servizio delle autostrade Messina Palermo e Messina ...Tra meno di un mese (il 12 maggio) si chiuderanno i termini per le gare di appalto che decreteranno i vincitori cui andranno in gestione le Aree di Servizio delle autostrade Messina Palermo e Messina ...