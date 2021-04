William e Harry non cammineranno fianco a fianco al funerale di nonno Filippo (e ci dispiace) (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è stato un tempo in cui sfilavano insieme, inseparabili. Seppur diversi nei caratteri e nel futuro (uno futuro re, l’altro «ruota di scorta), non c’era cerimonia ufficiale, matrimonio di amici o parenti, giornata informale che non li vedesse uno accanto all’altro. Harry e William. William e Harry. Uniti nel nome dell’amata mamma Diana. Due anni di differenza (38 anni uno; 36 l’altro), il primo pilota di elisoccorso, il secondo di aerei da guerra (ha condotto missioni in Afghanistan sotto anonimato), abili giocatori di polo, reciproci testimoni di nozze. La loro autentica, informale vicinanza non è mai passata inosservata. Le risate condivise, l’intesa di sguardi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è stato un tempo in cui sfilavano insieme, inseparabili. Seppur diversi nei caratteri e nel futuro (uno futuro re, l’altro «ruota di scorta), non c’era cerimonia ufficiale, matrimonio di amici o parenti, giornata informale che non li vedesse uno accanto all’altro. Harry e William. William e Harry. Uniti nel nome dell’amata mamma Diana. Due anni di differenza (38 anni uno; 36 l’altro), il primo pilota di elisoccorso, il secondo di aerei da guerra (ha condotto missioni in Afghanistan sotto anonimato), abili giocatori di polo, reciproci testimoni di nozze. La loro autentica, informale vicinanza non è mai passata inosservata. Le risate condivise, l’intesa di sguardi.

