Roma, Karsdorp: «Mi aspetto un Ajax offensivo, presseranno molto»

Rick Karsdorp, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv a poche ore dalla sfida contro l'Ajax. Le sue parole.

«Ogni partita è diversa, le squadre in campo saranno diverse. Giocare in casa è un bel vantaggio, la questione è semplice: dobbiamo vincere e basta. Mi aspetto un Ajax offensivo, presseranno molto. Se mi è dispiaciuto non giocare all'andata? Abbiamo vinto e quindi va bene così. Giocare contro l'Ajax per me è sempre una bella sfida».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

